تمديد فترة التقدم للمنح الدراسية الروسية لغاية 31 الجاري

جهينة نيوز:

مددت وزارة التعليم العالي فترة التقدم للمنح الدراسية المقدمة من روسيا للمرحلتين الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات ولمرحلة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2018-2019 لغاية الـ 31 من الشهر الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت عن هذه المنح في السابع عشر من شهر كانون الأول الماضي وحددت فترة تقديم الطلبات بدءاً من الثاني من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه.

وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتباً شهرياً وإقامة في السكن الجامعي بالشروط المتساوية المطبقة على الطلاب الروس الذين يدرسون على حساب الميزانية الفيدرالية إضافة إلى سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات لا تدخل ضمن مدة الدراسة في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي لا تتجاوز قيمتها 250 دولاراً أمريكياً سنوياً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.‏

يذكر أن الجانب الروسي قدم في آذار الماضي 500 منحة دراسية للطلاب السوريين في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية للعام الدراسي 2018-2019.