الدفاع الروسية: سوريا اسقطت 7 صواريخ إسرائيلية باستخدام "بوك" و"بانتسير"

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية باستخدام أنظمة من طراز "بوك" و"بانتسير" أسقطت 7 صواريخ إسرائيلية أطلقت على مطار بجنوب شرق دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نظامي الصواريخ المضاد للطائرات من طراز "بانتسير" و"بوك" يدمران سبعة صواريخ خلال التصدي لغارة الجوية للطيران الإسرائيلي على مطار في دمشق.

وجاء في التقرير أن أنظمة الصواريخ "بوك" و"بانتسير" المضادة للطائرات أسقطت سبعة صواريخ إسرائيلية.

وأعلنت سوريا قبل أيام أن "طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه إصبع الجليل أطلقت عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".