بعد مقتل الطالبة الفلسطينية انطلاق مسيرات تطالب بتأمين سلامة النساء في استراليا

جهينة نيوز:

نظم الآلاف مسيرات في مدن رئيسية باستراليا يوم الأحد للمطالبة بضمان سلامة النساء، بعد مقتل طالبة من فلسطينيي 48 في ملبورن.

وتمثل المسيرات جزءا من تجمعات حاشدة في أنحاء العالم دعما لحقوق النساء، وشارك فيها نحو ثلاثة آلاف شخص في سيدني رددوا فيها هتافات، تطالب بتأمين سير النساء في مدن استراليا.

وكانت الطالبة آية مصاروة (21 عاما) قتلت أثناء عودتها لمنزلها، بعد أن قضت ليلة مع أصدقائها في ملبورن الأسبوع الماضي. وتم توجيه اتهام لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بقتلها.

وأجج مقتل مصاروة الغضب من العنف ضد المرأة بعد مقتل أوريديس ديكسون (22 عاما) في ملبورن، بينما كانت عائدة إلى منزلها بعد المشاركة في عرض كوميدي في حزيران.