مشادة كلامية بين شيرين رضا وصحفية ناقدة على موقع تويتر

جهينة نيوز

تسبب فيلم الضيف الذي يعرض في دور السينما المصرية حاليًا في مشادة كلامية بين الفنانة شيرين رضا وكاتبة صحفية عبر موقع “تويتر”، إذ أن هناك صحفية تدعى حنان حجاج، كشفت عن رأيها في فيلم الضيف وكتبت: “عن أي فيلم تتحدثون هل تعتبري ان “الضيف” يمكن اعتباره فيلم ؟؟؟ انتوا بتهزروا ابراهيم عيسي يمجد نفسه كمفكر تنويري ويدعي أنه يصنع فيلم سيبوا السينما في حالها”.

لترد عليها شيرين رضا بتعليق قاسي، إذ كتبت: ” نسيب السينما لمين يا تري؟ أمثالك مثلا؟ مش عارفة تكتبي جملة إنجليزي صح في البايو؟ اكتبي عربي أو اتعلمي إنجليزي وبعدين كلميني عن السينما يا شاطرة!!”.

فترد عليها مجددًا الصحفية وتكتب: ” الست شيرين رضا مش مستحملة كلمة نقد من صحفية ، ودخلت تشرشح حلوة خالص أخلاق الفنانة ” المفترضة “.

الفيلم تأليف إبراهيم عيسى، إخراج هادى الباجوري، بطولة جميلة عوض، شيرين رضا، أحمد مالك، خالد الصاوي.