تعرف على الحشرة التي أطلق عليها" مو صلاح"

جهينة نيوز

بات العالم يتغنى بـ"محمد صلاح" وأهدافه وإنجازاته الكروية وحتى حياته الشخصية، وانطلاقًا من هذا قرر عالم حشرات مصري أن يكرم لاعب كرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ولكن على طريقته العلمية.

فقد أطلق الباحث مصطفى شرف اسم "مو صلاح" على نوع جديد من النمل، كنوع من التقدير والتعبير عن مدى إعجابه باللاعب المصري، بحسب ما نشر موقع "ليفربول إيكو".

شرف هو أستاذ متخصص في حياة النمل بجامعة الملك سعود ويشغل منصب أستاذ زائر في متحف العالم بمدينة ليفربول البريطانية.

وكان شرف اكتشف النملة الملقبة بـ"مو صلاح" في سلطنة عمان، وتمتاز النملة المكتشفة ببطئها في الحركة، وبالتالي تقضي وقتا طويلا في العادة أثناء بحثها عن الغذاء.