إلقاء القبض على شابين يسلبان حقائب النسوة عنوة في منطقة الميدان

جهينة نيوز

تمكن رجال فرع الامن الجنائي في دمشق من القاء القبض على شابين أحدهما بعمر الاحداث يمتهنان سرقة حقائب النساء عنوة بعد تهديدهن بالسكين في الشارع

وفي التفلصيل راجعت مواطنة قسم شرطة الميدان وادعت بتعرضها لعملية سلب من قبل شخصين مجهولي الهوية قاما بسرقة حقيبتها النسائية التي تحتوي على جهاز جوال، ومبلغ من المال .

ومن خلال البحث والتحري تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من معرفة السالبين وإلقاء القبض عليهما وتبين أنهما شقيقان الأول يدعى ( م . د ) والثاني الحدث ( ع . د ) تولد 2003م ،وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سلب النسوة في الشارع العام ليلاً في محلة الميدان بعد إشهار موس كباس عليهن وتهديدهن بالقتل، مستغلين فترة انقطاع التيار الكهربائي، وخلو الشارع من المارة، وقيامهما بسلب حقيبة المدعية بعد مشاهدتها تسير بمفردها في حارة فرعية واعتراض طريقها وضربها وتهديدها بموس كباس، وتقاسم المبالغ المسروقة بينهما، وبيع الجوال المسلوب لشخص متواري بمبلغ ثلاثون ألف ليرة سورية .

كما اعترف المقبوض عليهما بتعاطيهما مادة الحشيش المخدر، وسلب حقيبة نسائية من امرأة أخرى في محلة الميدان بنفس الطريقة، وجدا فيها مبلغ /90.000/ تسعون ألف ليرة سورية، وساعة يد نوع ( رادو).

واعترف المقبوض عليه ( م . د ) بدخوله منزلين في محلة الميدان أثناء غياب أصحابهما،وسرقة مبلغ /300.000/ ثلاثمائة ألف ليرة سورية،وجهاز (لاب توب) وجوالات،وبطاريات،وشواحن ومجوهرات تقليدية من المنزل الأول، وسرقة جهاز ( لاب توب )،وجهازي جوال، ومبلغ خمسون ألف ليرة سورية، من المنزل الثاني، وقيامه ببيع بعض المسروقات بمبلغ /40.000/ أربعين ألف ليرة سورية.

ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .