العثور على كنز من الذهب في أوزبكستان

الأحد, 20 كانون الثاني 2019 الساعة 14:35 | منوعات, منوعات

العثور على كنز من الذهب في أوزبكستان

جهينة نيوز

تم اكتشاف كنز ثمين في الطابق السفلي لأحد المباني القديمة وسط طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى، قدرت قيمته بمليون دولار.

وقال موقع Kun.uz، إن الكنز عبارة عن تحف قيّمة يعود بعضها لقصر أمراء عائلة رومانوف الإمبراطورية الروسية في طشقند.

وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على الكنز خلال أعمال تنقيب وحفريات أثرية نفذتها مجموعة علمية من جامعة أوزبكستان الوطنية.

ويضم الكنز الذي عثر عليه في حجرة مخفية عند أساسات المبنى قطعا نقدية ذهبية، وأعمالا ولوحات فنية وأطباقا وأيقونات ومجوهرات نفيسة.


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