فنان تركي مشهور تناول العشاء مع 80 سيدة من أثرياء العرب

جهينة نيوز

حضر النجم التركي بوراك أوزجيفيت إلى الكويت لتلبية دعوة عشاء لصالح إحدى الماركات العالمية كعضو شرف، وشاركته في هذه الأمسية 80 امرأة من الطبقة المخملية ومن عملاء شركة الماركة التي أقامت الدعوة، ليكون حفل العشاء نسائيًا بشكل بحت، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خاصة بعد تداول مقاطع وصور من الاحتفال.

وكشفت اللقطات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدافع المدعوات حول النجم التركي من أجل التقاط الصور التذكارية معه، حيث علّق الكثير على هذا التصرف واصفين إياه بالتصرف الغير لائق أبدًا.

وبحسب ما تداولته الصحف التركية، فإن بوراك قد تلقى هدية فاخرة وهي سيارة رياضية جديدة من نوع "ماكلارين" تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، وقام بوراك بجولة في مدينة الكويت بها، بالإضافة إلى تقاضيه 50 ألف دولار على حضوره لسهرة لعشاء في فندق فور سيزون والتي استمرت من الساعة الـ7 وحتى الساعة الـ1 ونصف بعد منتصف الليل.

وجود بوراك في عشاء نسائي خاص، أثار كثيراً من علامات الاستفهام، الامر الذي جعل منظمة الحفل لينا هاني، وهي لبنانية مقيمة في الكويت وقريبة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، توضح في حسابها عبر "انستغرام"، أنّ سبب دعوة بوراك بوصفه عضو شرف لإحدى الشركات التجارية وان الدعوة كانت فقط لعملاء الشركة.

كما ردّت هاني على سؤال أحد المتابعين: "ماذا تفعل 80 امرأة مع رجل متزوّج"، فقالت إنّ الدعوة وجّهت أيضاً إلى زوجته فهرية أفجين، لكنها لم تحضر بسبب حملها.

من جهة أخرى، انتقد الكاتب والصحافي اشكيم كابيشماك الممثل التركي على حضوره حفل عشاء للسيدات فقط، حيث كتب: "رجل مشهور متزوج من امرأة تركية تناول العشاء مع 80 سيدة من أثرياء العرب. ماذا نقول؟ أرجو الا تفهموا قصدي خطأ. الرجل قبل الذهب لأنه قبض المال بشكل جيد، هذا ليس من شأني. ولكن لو قامت امرأة بالتصرف نفسه، كيف ستكون رد الفعل في البلد؟ دعونا نكون صادقين، نحن نمجّد الرجل لكن المرأة عليها التقيد بالعادات والمحظورات".

يشار إلى أنه من المقرر أن يحضر بوراك أوزجيفيت حفل عشاء آخر في يوم عيد الحب في الـ14 من شباط، وهذه المرة في قطر وأيضًا سيكون هناك 80 امرأة أخرى، ولم تتناقل المواقع المزيد من التفاصيل حول ماهية هذه الأمسية المخطط إقامتها لاحقًا.