الحساب الاشهر على انستجرام ينشر صورته الثانية

جهينة نيوز

نشر حساب البيضة الشهير Egg Gang والذي يحمل اسم "World Record Egg" ثاني منشوراته في "انستغرام"، واللافت أنه كان عبارة عن بيضة أيضاً ولكنها تتحضّر للفقس، حاصداً مليوناً من الإعجابات في غضون 24 دقيقة فقط، فيما تخطّى مليونه الخامس

وشكّلت صورة البيضة جدلاً واسعاً حول العالم، وسبّبت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً بعد خسارة صورة كايلي جينير عرش الصورة الأكثر إعجاباً في "إنستغرام" لمصلحة بيضة.

وكان قد بدأ السباق في 4 كانون الثاني عندما خُلق حساب "Instagram world_record_egg" ونشر صورته الوحيدة، معلّقاً: "دعونا نصنع رقمًا قياسيًا عالميًا ونحصد أكبر عدد إعجابات، لنكسر الرقم القياسي العالمي الحالي الذي هو 18 مليون إعجاب لصالح كايلي جينير! يمكننا القيام بذلك".