بالفيديو.. بعد رسم وجهها على البيضة... نادين نجيم تخشى ارتفاع أسعار البيض

جهينة نيوز

أدخلت الفنانة التشكيلية اللبنانية رونز، الممثلة نادين نسيب نجيم في موجة "البيضة" التي تشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رسمت وجه الأخيرة على بيضة وتشاركت الفيديو عبر حسابها في "انستغرام".

بدورها، نشرت الممثلة اللبنانية الفيديو، مبديةً إعجابها به وتخوّفها من ارتفاع سعر البيض بعد هذه الضجة التي أثيرت حوله.

وعلّقت نجيم قائلةً: "شكراً كتير بس رح موت واعرف شو قصة هالبيضة آخذة كل هالضجة، البيض عندي بالبراد صار تحفة فنية، عم نخجل نفقس بيضة ناكلها"، وأضافت: "يا خوفي كرتونة البيض تصير بـ ٥٠ ألف!".