كيندال جينر تروي معاناتها مع حب الشباب من خلال تحدي الـ10 سنوات

جهينة نيوز

صدمت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر بعد أن خاضت تحدي العشر سنوات بطريقتها الخاصة مستغلةً إياه لإيصال رسالة بسبب معاناتها مع حب الشباب من قبل.

ونشرت جينر صورتين قديمتين لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعيبدا فيهما وجهها مليء بحب الشباب وعلّقت بالقول:” كنت أبلغ من العمر 13 عاماً وكنت أركض إلى البيت لأبكي حين كان الناس يحدّقون في بشرتي”.

ونشرت صورة حديثة أخرى لها وعلّقت بالقول:” مع أن هناك مشاكل أكبر بكثير تحدث في العالم، المعاناة من حب الشباب بالنسبة لي كانت منهكة”.

وتابعت “هذا شيء تعاملت معه منذ أن كنت مراهقة وصغيرة، هذه المشكلة أقلقتني وأزعجتني وأصبحت أشعر بالعجز وعدم الأمان”.

وأضافت أنها تظنّ أنّ جميع الناس لا ينشرون عن أنفسهم سوى القصص واللحظات الجميلة ويخبئون اللحظات التي يشعرون فيها بانعدام الأمان لأننا نعيش في وقتٍ الكمال فيه هو المعيار.

وختمت بالقول:” نحن ننظم حياتنا عبر الإنترنت ونختار اللحظات الجميلة للنشر. أود أن أظهر للجيل الأصغر أنّ الأشياء ليست جميعها مثالية