مقتل 10 وإصابة 18 في انفجار عبوتين ناسفتين في عفرين شمال غربي سوريا

جهينة نيوز

قتل 10 أشخاص وأصيب 18 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من جسر السرايا، بمدينة عفرين، شمال غربي سوريا.

وقال مصدر من الجيش السوري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "10 أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرين في انفجار عبوتين ناسفتين عند دوار كاوا، إحداها استهدفت حافلة بجانب جسر السرايا عفرين السورية".

وأضاف المصدر أن " الجيش السوري أبطل مفعول عبوة ثالثة".

وكانت مدينة عفرين، شهدت انفجار سيارة مفخخة، الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وقال مصدر من مستشفى عفرين المركزي لوكالة "سبوتنيك": "7 قتلى و20 جريحا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في مدينة عفرين السورية". وأفاد مصدر من الفصائل المسلحة الموجودة في عفرين عن "نقل جميع المصابين للمستشفيات التركية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، ونددت دمشق، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.