فرنسا: مقتل شخصين وإصابة 14 في حريق بمنطقة جبال الألب

جهينة نيوز

قتل شخصان اليوم الأحد وأصيب 14 آخرين، في حريق نشب داخل منتجع للتزلج في منطقة جبال الألب في فرنسا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين القول إن المصابين منهم أربعة في حالة حرجة، من جراء الحريق كبير الذي نشب في منتجع كورشوفيل للتزلج في جبال الألب الفرنسية.

وذكرت الوكالة أن الحريق، الذي وقع قبل الفجر، أجبر السلطات على إجلاء حوالي 60 عاملا في المنتجع، بما في ذلك الأجانب، من مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن رجال الإطفاء عثروا على الجثتين في منطقة محترقة بالمبنى.

وقال المسؤولون المحليون إن ثلاثة من المصابين الأربعة بجروح خطيرة نقلوا جوا إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور لكن حوالي 70 رجل إطفاء تمكنوا من السيطرة عليه في فترة راحة.