بالفيديو: فنانة كويتية تثير الجدل من جديد برقصها المثير وفستانها القصير

جهينة نيوز

عادت الفنانة الكويتية شمس لإثارة الجدل من جديد وهذه المرة بفستان مثير يكشف أجزاء من جسدها، والرقص بصورة جريئة في أحد الأعراس.

وأشار بعض مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن العرس الذي تظهر شمس الكويتية فيه، أقيم في العاصمة العمانية مسقط.

وأثار فستان شمس الكويتية، غضب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أن مثل هذه الملابس "المثيرة" والرقص الجريء" انتهاكا لعادات وتقاليد المجتمع العربي.

و​تعتبر شمس الكويتية من أكثر النجمات انفتاحا في العالم العربي، عندما تطل على التلفزيون تحدث ضجة واسعة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير شمس الكويتية الجدل، إذ سبق وأن أثارت الجدل مرات عديدة، منها عندما طرحت أغنية بعنوان "ابن الـ"، ومشاركتها لصورة لها على "إنستغرام"، حجبت فيها خاصية تعليقات المستخدمين، كي لا تتعرض لهجوم منهم.