القوات العراقية تدمر 3 أنفاق للإرهابيين بمحافظة صلاح الدين

جهينة نيوز

دمرت القوات العراقية ثلاثة انفاق لإرهابيي تنظيم “داعش” في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول قوله إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين عثرت خلال البحث والتفتيش في جبال مكحول على انفاق كانت تستخدمها عناصر إرهابية وتم تدميرها بالكامل”.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية المكثفة في مختلف المناطق العراقية للقضاء على ما تبقى من فلول ارهابيى/داعش/في البلاد بعد إعلان تحرير الأراضي العراقية من التنظيم الإرهابي أواخر عام 2017.