المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" تدخل البحر الأسود

الأحد, 20 كانون الثاني 2019 الساعة 10:43 | سياسة, عالمي

المدمرة الأمريكية

جهينة نيوز

ظهرت على شبكة الإنترنت صور للمدمرة الأمريكية دونالد كوك التي دخلت البحر الأسود.

ونشرت الصور على تويتر ويظهر في الصور المدمرة الأمريكية الحاملة على متنها صواريخ موجهة مجنحة وهي تعبر مضيق البوسفور في الليل. وأضواء مدينة اسطنبول في الخلفية.

ودونالد كوك مسلحة بصواريخ توماهوك المجنحة وعددها يتراوح بين 56 إلى 96. ويوجد فيها أيضا مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات والصواريخ والطوربيدات.

ودخلت هذه السفينة الحربية الأمريكية البحر الأسود في وقت سابق، للمشاركة في مناورات مع البحرية الرومانية.

والآن المدمرة الأمريكية مراقبة من قبل سفينة الحراسة الروسية التابعة لأسطول البحر الأسود "بيتليفي".

وكانت البحرية الروسية قد رصدت مدمرة أمريكية في البحر الأسود يوم أمس، حسبما ذكر بيان مركز الدفاع الوطني للمراقبة.


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