عودة الحركة الطبيعية للمتحلق الجنوبي بدمشق وما تسمى "سرية أبو عمارة" الارهابية تتبنى التفجير!

جهينة نيوز

وقع تفجير ارهابي في محيط العاصمة السورية دمشق استهدف نقطة عسكرية بالقرب من المتحلق الجنوبي للمدينة.

وقالت شبكة الإعلام الحربي ان الاجهزة الامنية أحبطت محاولة تفجير ثان بتفكيك عبوة ناسفة ولاحقت إرهابيين حيث أغلقت الطرق المؤدية للمتحلق من جهة كفرسوسة والمزة وجسر الزاهرة؛ مؤكدة أن وحدات الهندسة تقوم بمعاينة موقع الانفجار بالقرب من المتحلق الجنوبي.

وقالت شبكة الإعلام الحربي إن ما تسمى "سرية أبو عمارة" الارهابية تبنت التفجير الارهابي.

وعادت الحياة الى طبيعتها في العاصمة دمشق وجميع الطرق المؤدية الى منطقة المتحلق الجنوبي.

كما انه تم تأمين المنطقة واعادة فتح جميع الطرق بالقرب من منطقة وقوع التفجير بعد تأمين المنطقة بشكل كامل من قبل قوى الأمن.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة تظهر عودة الحركة الى طبيعتها في منطقة المتحلق الجنوبي بعد وقوع الانفحار الارهابي.

ويعتبر هذا التفجير هو الأول بعد اعلان مدينة دمشق وريفها، مدينة آمنة وخالية من الارهاب والارهابيين، حيث تحاول الجماعات الارهابية احداث ارباك امني في العاصمة بعد عودة الحياة فيها الى طبيعتها.