أضرار المنشآت الصناعية والحرفية في ريف دمشق تجاوزت 15 مليار ليرة

جهينة نيوز

كشف مدير المناطق التنموية المسؤول عن ملف الأضرار بمحافظة ريف دمشق سمير لقطيني أن عدد الطلبات المقدمة للجنة النوعية للأضرار بلغ نحو 67 ألف طلب للمنازل والسيارات والمحال التجارية، على حين بلغ عدد الطلبات التي صرفت تعويضات لها نحو 7000 طلب حتى تاريخه، (أي ما يعادل 9 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة).

وبيّن لقطيني في حديثه لـ«الوطن» صرف نحو 2.46 مليار ليرة تعويضات حتى تاريخه للأضرار في المحافظة.

وأشار لقطيني إلى أن معظم الأضرار تركزت في المنازل السكنية خصوصاً في الزبداني وحرستا، موضحاً أنه من الصعب تحديد نسبة تقريبية لإعادة الترميم كون البعض بدأ الترميم دون انتظار صرف التعويضات.

بدوره مدير المناطق الحرفية والصناعية بمحافظة ريف دمشق أسعد خلوف بين لـ«الوطن» أن عدد الضبوط المسجلة الخاصة بالأضرار في المنشآت الصناعية والحرفية بلغ 500 ضبط منذ عام 2012 وحتى تاريخه.

وكشف خلوف أن القيمة التقديرية لأضرار المنشآت الصناعية والحرفية تتجاوز 15 مليار ليرة، مشيراً إلى أن أكثر المناطق والمنشآت الصناعية المتضررة كانت في كل من تل كردي وعدرا والغوطة الشرقية إضافة إلى القدم وفضلون.

يذكر أن تسجيل الأضرار في المحافظة يكون عن طريق مكتب المناطق التنموية ملف الأضرار، وهناك ما يقارب 6 لجان مختصة للكشف عن جميع أنواع الأضرار في المنازل السكنية والسيارات والأضرار الزراعية والصناعية.