فيلم "تايم أوت" ينطلق بدمشق.. وماغي بو غصن تفاجئ الحضور أثناء العرض

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

افتتحت الفنانة "ماغي بو غصن" والفنان "وسام سعد"، فيلم "تايم أوت" في صالة سينما سيتي بدمشق، بحضور فاق التوقعات من قبل الجماهير السورية التي لبت دعوة بو غصن قبل قدومها من لبنان حيث نشرت على صفحتها الخاصة على "الانستغرام" (مبسوطة كتير إنو رح نكون أنا ونجوم فيلم "تايم أوت" يوم الجمعة الساعة 6 مساءً بصالات سينما سيتي بدمشق لنفتتح الفيلم مع أهل الشام والجمهور الحبيب ونجومها والإعلام ناطرتكن).

الفيلم من إخراج رامي حنا وتأليف كلود صليبا وإنتاج إيغلز وبطولة ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، وسام سعد، كريستيان الزغبي، زينة زيادة، ماسة حبيب، سمارة نهرا، بيار شمعون وغيرهم.

وتدوره أحداثه حول فتاة تعمل في مجال هندسة الصوت DJ في الملاهي الليلية، تعيش وحدها ولها عالمها الخاص الذي تسوده العفوية والفوضى، وجارها في السكن الذي يعمل في مجال التدريس الذي ينزعج من الموسيقى العالية الصادرة من منزلها، لتسود بينهم علاقة حب بقالب كوميدي مليء بالتشويق والاثارة.

وفي تصريح خاص لـ "جهينة نيوز" أعربت بو غصن، عن سعادتها بالتواجد في دمشق مع محبيها ومتابعيها كونها كانت انطلاقتها في الدراما السورية من خلال تجسيدها شخصية " نصرا" في مسلسل الخوالي عام 2000، وأشارت إلى أنها تدربت على أيدي أهم الأساتذة في سورية ومنهم القديرة منى واصف.

وبينت بو غصن، بأنها لم تتوقع هذا الكم الهائل من الحضور، حيث وصفت المشهد بجملة "بخوف قد مو حلووووو" توقعت استقبال جميل ولكن ليس بهذا الحجم.

وعن الصعوبات التي واجهتها اثناء تحضيرات التصوير، لفتت بأن شخصية " يارا" دفعتها لاستهلك الكثير من الوقت والتدريب على استخدام أدوات الـ "DJ"، مؤكدة عن فخرها بالوقوف أمام كاميرا المخرج رامي حنا، مشددة بأنها على استعداد لتكرار العديد من التجارب معه.

من جانبه الفنان "وسام سعد" في تصريح خاص لـ "جهينة نيوز"، لفت إلى وحدة الأراضي التي تجمع البلدين الشقيقين، معبرا عن إعجابه بالحضور اللافت من قبل الجمهور السوري، وعن شخصيته كشف بأنه يجسد "إله الحب" "كيوبيد" الذي يظهر بمواقف مفاجئة لماغي ويشترط عليها بعض الشروط إن لم يتم تنفيذها سيأخذها للموت.

وأثناء عرض الفيلم والجمهور مشغول بمتابعته، فاجأت ماغي بو غصن ووسام سعد المشاهدين حيث تم إيقاف الفيلم وإضاءة الصالة لتدخل بين الجمهور وتقول "أنتم جمهور أكثر من رائع، ونعتذر من أي شخص لم نتصور معه، لنا لقاء آخر وإن شاء الله تحبوا الفيلم، وأنا أحبكم جداً".. أما سعد فقال: "شكراً.. بتعقدوا".