أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ٢٠/ ١: عاقل، ذكي، محلل، لديه طاقة وحيوية كبيرة، يفخر بما يقوم به من أعمال، ويبحث عن النوايا الخفية لدى الآخرين، قراراته سريعة، منطقي ودقيق وقادر على فهم الأمور بسرعة، يحب الأدب والفن وكل ما هو تجريدي وديناميكي، الحب يلعب دور حيوي بحياته، يحب التحدي، ويحب العائلة، الفترة القادمة يوجد ضغوطات مالية وتحسين مركز بتحركاتك حتى تستعيد الظروف والفرحة هي بالربع الأخير من السنة بشتى المجالات إن كان مالي أو اجتماعي أو أوراق بمعنى يوجد شيء أوراق رابحة بين يديك وعناصر نجاح معروفة بالنسبة لك وخصوصاً الجرأة والعمل الجدّي لذلك ضع مشاريعك على السكة، حظ سعيد.

الحمل: بما ان القمر بالسرطان ويكون مزاجك عاطفي وحساس وتتأثر بسرعة، عليك اليوم أن تقوم بمساعدة أحد من عائلتك، اساءة من أحد من العائلة يمكن أن يسيء لك، تأخذ الطبيعة الهادئة وتكون قوي وتحب منزلك وتكّرس نفسك لعائلتك، المنزل أو الحديقة أو أي عمل عقاري هو عالمك، حاول التغيير وجرّب أن تهتم بأسرتك فقط لتسعد قلبك

الثور: أنت محبوب و أصدقائك كثيرين، اليوم مناسب حتى تصل معهم إلى علاقات دافئة وقوية، اليوم قدرتك على الاختلاط وتماشيك مع محيطك من أخوة أو جيران هي أعظم صفة عملية فيك اليوم، تفكيرك وعملك وعقلك، جرّب أن تقرر عمل وتقوم به فوراً من دون أي تردد لأن نهارا في الطريق الصحيح واتصال مهم ومقابلات وأي مقابلة تكون ناجحة، نهار للحركة

الجوزاء: نهار يحمل لك في مجال المال لكن كقاعدة عامة أنت مقتصد في شؤونك وتمتلك تجربة لها وزن لذلك تشعر بقيمة المال، تتجنب اليوم الطرق التي تحصل فيها على المال لأن اليوم أنت محظوظ لكن تتجنب الطرق التي فيها صرف، غالباً اليوم حلم، واليوم تلعب دور مهم، نهار يحمل مواضيع متعددة

السرطان: بما أن القمر عندك استقرار مزاجك وهدوء بالعقل وزادك رغبة في وزن الأمور، وترى كل المسائل من الجانبين وتتميز بما هو معاً وبما هو ضد اليوم، لذلك توصلت لقرار عادل فعلاً نهارك اليوم يحمل لك القدرة على تهدئة الاختلاطات واليوم نادراً ما تعيش وحيداً لأن نهارك يحمل اختلاط وتشعر بمنتهى السعادة وخاصةً مع الأصدقاء، بمعنى نهار اجتماعي مشترك والقوة والطاقة لك لأن القمر عندك

الأسد: نهار يحمل مزاج سيء، تخفف من آلام الآخرين اليوم يصعب عليك أن تعطيهم القليل من الكلمات اللطيفة، تتراجع وتتقوقع داخل نفسك، جرّب أن تكون هادئ إذا تعرضت للضغوطات، لا تعارض خطة ولا تفكر ولا تعقّد لأن اليوم نهارك بإمكانك أن تدلل نفسك وتحمي صحتك وأيضاً أن تكون هادئ حتى يصل القمر لبرجك

العذراء: اليوم حماس قوي، تكسب أصدقاء، تحب أن تكون بجميع الأصناف، أنت اليوم محبوب، ابتسامتك اليوم يقدرها الآخرون، مزاجك سريع، تحتاج أن تلجأ للأصدقاء للأوقات التي فيها مناسبات وأفراح ودعوات وعزائم، تطمأن خواطرك، الأمنية تتحقق، بمعنى تلتقي مع الناس الذين تحب أن تلتقي بهم ويمكن أن تتعرف على وجه جديد

الميزان: أكثر شيء أنك تركز على العمل اليوم وتتسلط الأضواء عليك وخاصةً اليوم عندك عمل جديد أو يمكن أنت تبحث عن عمل، فاوض لا داعي أن ترضخ لشروط لا تناسبك لكن بإمكانك أن تكون موضوعي بمعالجة كل أمورك اليوم، يوم ضاغط، فرصة تتحقق بانجازات وتطورات بسبب تثبت فيها جدارتك وكفاءتك إذا انتبهت على مواعيدك، بمعنى تعامل مع غرباء أو زيارة طبيب للبعض

العقرب: احتمالات وخيارات كبيرة، تشعر بتحسن واضح لانك تقدم عمل جماهيري وتكون نجم بمحيطك، اوراق قانون، نهارك جيد لكن لا تستغرب اذا شعرت بأن مزاجك يتعكر لأنه الوسيلة الوحيدة لتقابل السلبيات هي اعتمادك على الهدوء التام لأن نهارك يحمل ضجيج ولقاءات واتصال واستقبال أو توديع زوّار

القوس: تتسع المخيلة وتدور احاديث كثيرة حول صورتك ومستقبلك، جرّب أن تحيط نفسك بأناس تثق بهم، جرّب أن تخرج من وضع معقد ودافع عن مصالحك وتتعلم كيف تتوفق بين رغباتك وأفعالك لأن نهارك فيه برنامج حافل يمكن أيضاً عندك مشكلة مالية متراكمة أو أحداً يطالبك بحق شرعي، لذلك جرّب أن تعمل تعديل وتحسين بأمورك المالية وتعيد حساباتك الغير دقيقة، مال في طريقه اليك

الجدي: يخدمك الحدس اليوم وحاصة ان القمر بالسرطان، مناسب لتقدم طلبات وتعبر عن عواطفك، قدرتك العاطفية تاخذ منحى جديد، فرص كثيرة متاحة لك، مغازلة لقاءات براقة، عرقلة وتأجيل، يدفعك للوقوع في شرك الشركاء المنتظرين في اصطياد مآخذ عليك

الدلو: اذا كنت تعاني من نجاح مالي او تحقيق حلم، هذه الفارة تقدم لك عمل اليوم لتتلقى اخبار طيبة او تقوم بوعود لتحل بعض الاشكالات اضبط الآخرين من خلال ضبط لنفسك و إصرارك على إنهاء أعمالك المتراكمة اليوم، تضع يدك على مصادر الاخرين، اعتمد على نفسك

الحوت: القمر بالسرطان، تطل على فترة مميزة تجلب لك الاستقرار، تبني أسس ثابتة، حضورك مميز، تلتقي باشخاس يثيرون اعجابك، تختار بين وجودك اليوم ووجودك في سهرة، تفرح باطفال وتغيير اقامة، امنيات تريد ان تحققها، اغمض عينيك وقل ان القدر سيستجيب لك