التحالف العربي بقيادة السعودية يشن عدوان إنساني على صنعاء

جهينة نيوز:

شن التحالف العربي ضد اليمن و الذي تقوده السعودية سلسة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء و تم إستهداف حديقة 12 سبتمبر وسط تحليق مكثف لطيران العدوان.

و كان التحالف العربي قال في بيان له انه سيشن غارات على صنعاء و طلب من المدنيين عدم الإقتراب من المناطق التي سيتم قصفها أي طلب من اليمنيين الإبتعاد عن مناطق بعد أن يتم قصفها و جاء في بيان التحالف أن العدوان على صنعاء بحسب زعم البيان متوافق مع القانون الدولي و الإنساني.

و يذكر أن السعودية تقود تحالف عربي ضد اليمن و الشعب اليمني و قد إرتكبت مئات المذابح و جرائم الحرب و بحسب تقارير للأمم المتحدة فقد تسببت بمجاعه و إنتشار الأمراض و قد تم توثيق عشرات الجرائم بحق الأطفال اليمنيين.