ارتفاع عدد معتقلي احتجاجات باريس السبت إلى 40

جهينة نيوز:

أفادت إدارة الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس، بارتفاع عدد المعتقلين اليوم في إطار احتجاجات "السترات الصفراء" إلى 40 شخصا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه البيانات حتى الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنه في سياق الصدامات العنيفة التي جرت حتى الآونة الأخيرة في المنطقة السابعة من العاصمة الفرنسية، فإن هذا الرقم لا يعتبر نهائيا.

وزعمت وسائل إعلام فرنسية أن المتظاهرين رموا الشرطة الفرنسية بالحجارة, و كانت القوات الأمنية الفرنسية إستعملت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن قوات الدرك بدأت تستعيد السيطرة على ساحة إنفاليد، حيث تجمع المتظاهرون السلميون.