وزير الخارجية العراقي:تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية كان خطأ

السبت, 19 كانون الثاني 2019 الساعة 21:14 | سياسة, عربي

وزير الخارجية العراقي:تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية كان خطأ

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية كان خطأ منذ البداية.

وأضاف الحكيم في تصريح له اليوم عقب لقائه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل “إن تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية كان خطأ منذ البداية.. والتباحث مع الجانب السوري دائما مهم” لافتا إلى أن العراق موقفه واضح من هذا الأمر.

وكان باسيل قال في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين لمناقشة جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية: إن سورية هي الفجوة الأكبر في مؤتمرنا اليوم وإننا نشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفة وجودها.


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