القبض عصابة خطفت مئات المواطنيين

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي بدرعا القبض على أخطر عصابات الخطف في المحافظة والتي امتهنت القتل والخطف وجرائم أخرى على مدار ثلاث سنوات وذهب ضحية أعمالها الإجرامية مئات الأشخاص.

وقال العميد عبدالقادر سلطان رئيس فرع الأمن الجنائي بدرعا: “إنه بعد المتابعة الدقيقة والتقصي ومقاطعة معلومات حصل عليها محققو الفرع من مصادر متعددة على مدار 3 أشهر تمكن عناصر الفرع من ضبط وإحضار 17 شخصا كانوا قد شكلوا عصابة امتهنت القتل والخطف والسطو المسلح وسرقة السيارات والمنازل وتقاضي الأتاوات من الناس بداعي حمايتهم والاتجار بالأسلحة والأشخاص”.

وأوضح العميد سلطان أن العصابة مارست جرائمها في أرياف درعا الشرقية والغربية والوسطى وعلى الاتوستراد الدولي دمشق درعا وفي بلدة محجة ومدينة نوى لافتا إلى أن عدد المواطنين الذين طالتهم جرائمها يتجاوز المئات حسب اعترافات أفراد العصابة نفسها.

وأشار العميد سلطان إلى أن نشاط العصابة بدأ في عام 2012 واستمر حتى عام 2015 حيث نظم المواطنون وقتها مئات الضبوط بحق أشخاص مجهولين أقدموا على الاعتداء عليهم وعلى ذويهم وممتلكاتهم لكن في عام 2018 عاود الفرع فتح كل الضبوط وتابع عناصر الفرع التحقيقات ومقاطعة المعلومات من المصادر المتعددة وأعاد الاستماع لشهود وأصحاب علاقة بالجرائم المذكورة مشيرا إلى أنه تم تحويل المتهين الـ17 إلى القضاء المختص لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.