محكمة ألمانيا تتهم "أبل" المصنعه لأجهزة ايفون بالخداع والتآمر

جهينة نيوز:

اتهملت محكمة ألمانيا شركة آبل الامريكية بانتهاك براءة اختراع لشركة كوالكوم الامريكية، مشيرة إلى أن آبل لم تعد قادرة على بيع بعض إصدارات معينة من أجهزة أيفون في ألمانيا لاحتوائها على عناصر مخالفة.

وجاء في موقع دويتش فيله أن المحكمة الألمانية أمرت شركة آبل بالتوقف عن استخدام جزء من بيان صحفي تدعي فيه أن جميع أجهزة آيفون ستكون متاحة للبيع في البلاد عن طريق شركات الاتصالات ومتاجر البيع بالتجزئة.

وحصلت شركة كوالكوم يوم الخميس الماضي على أمر قضائي أولي يمنع شركة آبل من استخدام بيان أصدرته للصحافة ردا على الحكم الذي صدر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي ذلك الوقت، قالت صانعة أجهزة آيفون إنها لن تقوم ببيع هواتف آيفون 7 وآيفون 8 في متاجرها في ألمانيا البالغ عددها 15، ولكن هذه الهواتف ستكون متاحة للبيع عن طريق أكثر من 4,300 شركة اتصالات أو متاجر في جميع أنحاء ألمانيا.

وكانت شركة آبل قد منعت من بيع هواتف "آيفون 7" و "آيفون 8" في ألمانيا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد نزاع قانوني بشأن براءات الاختراع مع شركة كوالكوم.