العلماء يعثرون على طريقة مجانية لمحاربة الخرف

جهينة نيوز:

قام فريق من العلماء الأمريكيين بدراسة لـ454 شخصا من كبار السن، لتحديد قوة و نشاط المخ و عمله لديهم.

الدراسة التي شملت هؤلاء الأشخاص على مدار 20 عاما، كانوا قد وافقوا على إجراء الاختبارات عليهم، وتمت مراقبتهم و دراسة القوة البدنية و الذهنية لهم طوال تلك الفترة.

وتم تزويد هؤلاء الأشخاص بجهاز تم وضعه على معصم اليد، لمراقبة النشاط البدني و الحركي.

ووفقا للدراسة فإن الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة غير مستقر معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالخرف، على عكس الأشخاص الذين تميزوا بنشاط حركي جيد، لينخفض معدل الإصابة بالمرض بنسبة 31 في المئة.

وتوصل العلماء على أن النشاط البدني يساهم بتحسين وظائف المخ، حيث يساهم المشي والقيام بالأعمال المنزلية في الحد من نسبة الإصابة بالمرض، بحسب مانشر موقع "EurekAlert" الذي نشر الدراسة.

ونصح العلماء بضرورة القيام بالمشي والأنشطة البدنية المختلفة والتي تقلل من احتمالية الإصابة بالمرض.