ترامب يتوجه الى قاعدة عسكرية ليقوم بأصعب شيء يمكن أن يقوم به رئيس

جهينة نيوز:

في سابقة له توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير اليوم السبت ليكون في استقبال جثث أربعة أمريكيين قتلوا في تفجير في منبج قبل أيام علماً بأنه لم يشارك سابقاً في إستقبال جثث جنود أمريكيين قتلوا في سورية أو في أفغانستان علماً بأنه في يوم الإعلان عن أسماء القتلى في سورية أعلن عن قتيل أمريكي في أفغانستان.

و أعلن ترامب عن هذه الرحلة في تغريدة على "تويتر" قبل الفجر، ويخوض الرئيس الأمريكي معركة مع الديمقراطيين في الكونجرس أدت إلى إغلاق جزئي للحكومة لفترة تقترب من الشهر.

وقال ترامب "سأغادر إلى دوفر لأكون مع أسر أربعة أشخاص مميزين للغاية فقدوا أرواحهم في خدمة بلادنا".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته إنه يعتزم لقاء أسر القتلى في مهمة وصفها بأنها "قد تكون أصعب شيء يمكن أن يقوم به كرئيس".

وقاعدة دوفر مكان تقليدي لاستقبال نعوش العسكريين الأمريكيين الذين يقتلون في الخارج، بحسب مانقلت "رويترز".