لأول مرة الكشف عن أن أحدث دفاع جوي روسي نودول اي-235 دخل الخدمة

جهينة نيوز:

أعلن كونستانتين سيفكوف، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، والدكتور في العلوم العسكرية، أن قاتل الأقمار الصناعية نظام "نودول" الأن في خدمة الجيش الروسي.

وقال الخبير لوكالة "سبوتنيك": "هذا الصاروخ معروف. صنع في الاتحاد السوفيتي واختبر بنجاح وهو في الخدمة".

ووفقا له، فإن الصاورخ الذي يدمر الأقمار الصناعية يتم توجيه على جسم محدد باستخدام نظام الاستخبارات. ومبدأ اختيار الصاروخ للقمر الصناعي الذي سيدمره من المعلومات السرية.

وأضاف سيفكوف أن في كل حالة محددة يتم الاختيار بعد التحليل الدقيق. وإذا كشفنا عن مبدأ اختيار القمر الصناعي فإن العدو على الفور سيجد وسائل للتمويه والإخفاء".

وفي وقت أعلنت قناة СNBC عن اختبار روسيا للنظام المضاد للأقمار الصناعية مرتين في عام 2018. وكان أخر اختبار في 23 ديسمبر كانون الأول.

وأكدت القناة أن الصاروخ حلق لمسافة 3 ألاف كيلومتر خلال 17 دقيقة ووصل إلى الهدف المحدد بنجاح.

و يذكر أن نظام نودول و المعروف بـ ايه-235 هو نظام مطور من نظام الدفاع الصاروخي السوفيتي ايه-135 و يمكنه حمل رؤوس دفاع صاروخي نووية و هو مخصص لإعتراض الصواريخ العابرة للقارات على إرتفاعات عالية و كان سابقاً مخصص لحماية موسكو وفق اتفاقية الدفاع الصاروخي و لكن بعد نشر الولايات المتحدة دفاعها الصاروخي في بولندا سقطت المعاهدة و أصبح بإمكان روسيا نشرها في أي مكان ولاتزال المعلومات عنه قليلة سوى نشر مشاهد لإختبار بعض من صواريخ هذا النظام.

سبوتنك - وكالات