جنرال إسرائيلي يحذر من حرب على جبهتين لم تحدث منذ 73

السبت, 19 كانون الثاني 2019 الساعة 20:06 | سياسة, عالمي

جنرال إسرائيلي يحذر من حرب على جبهتين لم تحدث منذ 73

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