نصر الحريري يريد إستثمار (محاربة الجيش السوري للإرهاب) لإنجاز حل سياسي

جهينة نيوز:

بعد سنوات من التحدث بإسم الإرهاب و بعد سنوات من وصف الإرهابيين بالثوار تارة و بالأطفال و المدنيين تارة أخرى و بعد أن تباكى على الارهابيين الذين كانوا يحتلون درعا و القنطيرة و ريف دمشق و حمص و دير الزور و حلب و بعد أن رفضوا أي وقف لإطلاق النار و قصفوا بيوت المدنيين في العاصمة دمشق و حلب و غيرها خلال سنوات أصبح نصر الحريري راضي عن جهود مكافحة الإرهاب في سورية و التي نفذها الجيش السوري و الذي لم يسميه الحريري بالإسم.

و صرح رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية التي تتبع للسعودية، نصر الحريري، بأن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي، وإنهاء الحرب المدمرة التي تشهدها منذ ثماني سنوات.

وقال الحريري خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في مقره بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة، لأن تشهد سوريا كلها تقريبا وقفا لإطلاق النار، في شمال شرق سوريا وشمالها، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة", و لم يسمي الحريري الجيش العربي السوري بالإسم و لكن من الواضح أن لهجته تغيرت كتغير مواقع أسياده في الخارج.

وأضاف الحريري أنه "حان الوقت لاستثمار كل هذه التطورات، وهي وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب، وإيمان غالبية الشعب السوري بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".