ثغرة في وتساب تتيح لك حذف الرسائل من هاتف المرسل إليه بعد أيام من إرسالها – تعرف عليها

جهينة نيوز:
هل أرسلت رسائل وتساب و تمنيت حذفها بعد أيام..؟ التطبيق لا يتيح ذلك الا خلال ساعه و لكن تبين وجود ثغرة في البرنامج تتيح لك حذف الرسائل خلال ايام و يمكنك الإستمرار بإستعمال هذه الثغرة حتى يتم إصلاحها من قبل الشركة و قد كشفت هذه الثغرة مدونة اندرويد جيف.
و لحذف الرسائل إتبع التعليمات التالية:
- أغلق الإتصال بأنترنيت عبر الواي فاي و عبر البيانات
- إذهب الى الإعدادات و منها التطبيقات و إختر برنامج واتساب و ثم إضغط على زر إيقاف إجباري.
- قم بتغير التاريخ و الوقت في الهاتف الجوال الى تاريخ ارسال الرسائل و ذلك بعد إلغاء خاصية الضبط التلقائي للتاريخ و الوقت.
- قم بتشغيل برنامج الوتساب مجدداً و إختر الرسائل التي تريد حذفها و إضغط عليها بشكل مطور حتى يظهر خيار الحذف للجميع إضغط عليه.
- أغلق البرنامج و قم بتوصيل الهاتف بالأنترنيت ثم قم بإعادة ضبط الوقت