ثغرة في وتساب تتيح لك حذف الرسائل من هاتف المرسل إليه بعد أيام من إرسالها – تعرف عليها

السبت, 19 كانون الثاني 2019 الساعة 19:49 | تكنولوجيا, إنترنت

ثغرة في وتساب تتيح لك حذف الرسائل من هاتف المرسل إليه بعد أيام من إرسالها – تعرف عليها

جهينة نيوز:

هل أرسلت رسائل وتساب و تمنيت حذفها بعد أيام..؟ التطبيق لا يتيح ذلك الا خلال ساعه و لكن تبين وجود ثغرة في البرنامج تتيح لك حذف الرسائل خلال ايام و يمكنك الإستمرار بإستعمال هذه الثغرة حتى يتم إصلاحها من قبل الشركة و قد كشفت هذه الثغرة مدونة اندرويد جيف.

و لحذف الرسائل إتبع التعليمات التالية:

- أغلق الإتصال بأنترنيت عبر الواي فاي و عبر البيانات

- إذهب الى الإعدادات و منها التطبيقات و إختر برنامج واتساب و ثم إضغط على زر إيقاف إجباري.

- قم بتغير التاريخ و الوقت في الهاتف الجوال الى تاريخ ارسال الرسائل و ذلك بعد إلغاء خاصية الضبط التلقائي للتاريخ و الوقت.

- قم بتشغيل برنامج الوتساب مجدداً و إختر الرسائل التي تريد حذفها و إضغط عليها بشكل مطور حتى يظهر خيار الحذف للجميع إضغط عليه.

- أغلق البرنامج و قم بتوصيل الهاتف بالأنترنيت ثم قم بإعادة ضبط الوقت


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا