الإعدام لقاتل طفلة داخل مسجد في مصر بعد فشله في اغتصابها

جهينة نيوز:

قضت محكمة مصرية بإعدام متهم بقتل طفلة بعد فشله في اغتصابها داخل حمام مسجد في إحدى قرى منطقة أوسيم بمحافظة القيلوبية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم بارتكاب الجريمة، من خلال تتبع وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد، بالإضافة إلى فحص عدة كاميرات أخرى في الشارع الذي شهد وقوع الجريمة، وتبين أنه شاب في العقد الثالث من عمره ومقيم بمنطقة أوسيم.

وكان محامي دفاع المتهم طالب في واقعة قتل طفلة داخل مسجد بمركز أوسيم بعد الفشل في اغتصابها، من محكمة جنايات شمال القاهرة، بإيداع موكله بأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، للتأكد من سلامة قواه العقلية، لافتا إلى أن موكله يعاني من مرض نفسي "البارانويا"، مما يجعله لا يدرك الكثير من الأمور.

وأكد المحامي أن النيابة العامة لم تعرض المتهم على مصحة نفسية، للتأكد من أنه يعاني من اضطراب نفسي.

وأوضح أنه لم يتقدم للدفاع عن المتهم، إلا بعد تأكده من عدم اتزانه نفسيا، وأن ما تم إثباته ضمن أوراق القضية، هو اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن رجال المباحث عجزوا عن كشف غموض ملابسات القضية، وتقديم المتهم الحقيقي، فما كان منهم إلا أن قدموا موكله للنيابة العامة، مع عدم وجود دليل مادي أو برهان وسند حقيقي بهذه التهم الملفقة، حسب تعبيره.