متجاهلة اللجنة الدستورية ... ميليشيا قسد تضع شروط دستورية تعجيزية للتسوية

السبت, 19 كانون الثاني 2019 الساعة 18:39 | سياسة, محلي

متجاهلة اللجنة الدستورية ... ميليشيا قسد تضع شروط دستورية تعجيزية للتسوية

جهينة نيوز:

أعدت ميليشيا قسد التي تتبع للإحتلال الامريكي شروط تسوية بعضها موجود أصلاً و بعضها تعجيزية بكونها تمس وحدة الأراضي السورية و وحدة و عقيدة الجيش السوري و صدرت البنود عن ما يسمى "الإدارة الذاتية الديمقراطية" الكردية شمالي سوريا و نشرت وسائل إعلام كردية بنود لما أسمته شروط و مطالب ستعرضها على الحكومة السورية خلال المفاوضات متجاهلة أن هناك لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة عملها وضع دستور ليتم التصويت عليه في سورية و فيما يلي بنود الوثيقة:

1 - وحدة الأراضي السورية.

2 - النظام في سوريا نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام.

3 - الإدارات الذاتية لها ممثلون في البرلمان في المركز دمشق، عبر ممثلين لها.

4 - يجب أن تكون هناك أعلام تمثل الإدارات الذاتية، إلى جانب العلم السوري.

5 - الدبلوماسية في مناطق الإدارات الذاتية تسير بما لا يتعارض مع مصالح الشعب السوري والدستور.

6 - "قوات سوريا الديمقراطية" هي جزء من الجيش السوري ومسؤولة عن حماية الحدود السورية.

7 - قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية تعمل وفق المجالس المحلية بما لا يتعارض مع الدستور السوري.

8 - التعليم باللغة الأم أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سوريا.

9 - في مناطق الإدارات الذاتية يتم التعليم فيها باللغات المحلية في كليات التاريخ والثقافة واللغات والآداب وما يماثلها.

10 - توزيع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل.


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