"صدمة علمية" للرجال.. النساء أكثر تحملا للألم

جهينة نيوز:

يسري الاعتقاد لدى أغلب الناس بأن النساء مرهفات جدا ولا يتحملن الألم والمشقة، لكن دراسة علمية حديثة كشفت أن المرأة أكثر تحملا للألم مقارنة بالرجل الذي يوصف في العادة بـ"الجنس الخشن".

وبحسب دراسة منشورة في مجلة "بيولوجي"، فإن باحثين كنديين اعتمدوا على عينة من 41 رجلا و38 امرأة ثم رصدوا إحساسهم بالألم عن طريق تعريضهم لحرارة خفيفة في منطقة الساعد.

وعقب التعريض لدرجة الحرارة، طلب الباحثون من المشاركين أن يعطوا تقديرا لدرجة الألم الذي أحسوا به من 1 إلى المئة، وفق ما نقل موقع "غلامور باري".

وأظهرت النتائج، أن الرجال كانوا أكثر تأثرا بالحرارة على الرغم من تعريض النساء للدرجة نفسها أثناء القيام بالتجربة، وهو ما شكل مفاجأة للباحثين.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فالنساء تجاوزن الشعور بالألم على نحو سريع فيما احتفظت ذاكرة الرجال بما تم التعرض له لمدة أطول.

ويثير هذا النوع من الدراسات جدلا واسعا في الغالب، إذ يقول منتقدون إن تعميم حكم من الأحكام على جنس كامل يحتاج إلى دراسات ضخمة وعينات كبيرة، وهو شرط لا تتم مراعاته في كثير من البحوث.