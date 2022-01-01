حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة!

جهينة نيوز

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة والسويداء والقنيطرة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها صباح اليوم أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة عدا طريق دربل عرنة وطريق خربة السودا عين الشعرا ودربل بقعسم قلعة جندل في قطنا سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال شطحة وصلنفة جورين وطريق القرندح الغاب سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة القنيطرة كل الطرق سالكة عدا طريق خان أرنبة حضر عين التينة سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفقد جاهزية سياراتهم قبل السفر وخاصة المكابح وماسحات الزجاج والأنوار الخاصة بالضباب وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق وفي الأنفاق والجسور والقيادة بحذر تفاديا لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.