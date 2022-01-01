امين عام الأمم المتحدة: دور إيران في المنطقة بناء وإيجابي

جهينة نيوز

اعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونیو غوتیریش، دور إیران فی المنطقة دورا بناء وإيجابيا، مؤكدا أهمية دورها فی الظروف الإقلیمیة الراهنة.

وقال غوتیریش خلال مؤتمر صحفي، يوم امس الجمعة، ردا على سؤال حول أنشطة إیران الصاروخیة ومدى تدخل إیران في شؤون المنطقة، إن دور إیران في المنطقة بناء وإيجابي.

وأكد غوتیریش قائلا: أعتقد بأن دور إیران مهم جدا وهی تؤدي دورا بناء في هذه الظروف التي نواجهها في المنطقة، ومنها سوریا والیمن.

من جهة أخرى، أعلن غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنیة لبدء عمل اللجنة الدستوریة السوریة، قائلا: لیس لدینا أی حدود زمنیة لانطلاقها (أي اللجنة)، لكننا نود أن یحدث ذلك بأسرع ما یمكن".

كما صرح الأمین العام للأمم المتحدة أنه لیس بوسعه أن یفتح تحقیقا فی مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، إلا بتفویض من مجلس الأمن الدولي.

وقال غوتیریش، ردا علي سؤال بهذا الصدد: "لیس من حقي بصفتي أمینا عاما للأمم المتحدة أن أفتح تحقیقا جنائیا، ولكن بوسعي القیام بذلك إن كان لدي تفويض من مجلس الأمن الدولي، وفي حال اعترف مجلس الأمن بوجود تهدید على الأمن والاستقرار".