ظريف يسخر من بولتون من خلال تحدي الـ"10 سنوات"!

جهينة نيوز

سخر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، عن طريق استخدام تحدي الـ10 سنوات.

ونشر ظريف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحتوي على صورتين لتصريحات أطلقها بولتون الأولى في العام 2009 دعا فيها إسرائيل للهجوم، والثانية في العام 2019 حيث نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، خبرا جاء فيه أن بولتون طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي من البنتاغون خطط لمهاجمة إيران.

وعلق ظريف على الصورتين:" نفس الهراء، نفس البلطجة، نفس الوهم".

ويجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، تحدي العشر سنوات "10yearchallenge" وهو عبارة عن نشر صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.

ولاقى تحدي العشر سنوات "10yearchallenge" رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.