مقتل 20 شخصا وإصابة 54 أخرين في انفجار خط أنابيب بالمكسيك

جهينة نيوز

قال عمر فياض حاكم ولاية هيدالجو بالمكسيك، يوم امس الجمعة، إن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 54 عندما انفجر خط أنابيب مكسور في وسط البلاد.

وأضاف فياض لتلفزيون المكسيك "التقارير الأولية التي وصلتني خطيرة للغاية.. تفيد بمقتل 20 شخصا وإصابة 54 حرقا".

وقالت السلطات المكسيكية، إن خط أنابيب انفجر وسط المكسيك، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص كانوا يحاولون ملء أوعية بالوقود.

وبحسب "رويترز"، أظهرت لقطات بثها التلفزيون المكسيكي ألسنة اللهب تتصاعد إلى السماء جراء انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

وعبر أوبرادور عن قلقه على "تويتر"، وقال إنه يريد من "الحكومة بأكملها" مساعدة الناس في موقع الحادث.

وفي وقت سابق يوم الجمعة أظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق الوقود من خط الأنابيب وانطلاق الناس بالأوعية لملئها بالوقود.