فرق جوالة لمنح البطاقة الذكية

جهينة نيوز

شهدت مراكز توزيع البطاقة الذكية الأسرية في محافظة حماة ازدحاماً شديداً فور صدور تعليمات وزارة النفط باعتمادها من تاريخ 9/1/2019 لتوزيع مازوت التدفئة على المواطنين، وذلك تزامناً مع موجة البرد والمنخفضات الجوية التي تأثرت بها البلاد.

وذكر مدير مشروع البطاقة الذكية في حماة المهندس محمد باشوري أن الاكتظاظ الكثيف استدعى إحداث مراكز جديدة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين ومنحهم البطاقة بأسرع وقت حيث تمت إضافة مركز جديد في الصالة الرياضية بمدينة سلمية، ومركز في ناحية السعن على مشارف البادية وتتم متابعة المراكز المزدحمة لبحث كيفية المعالجة.

وأشار باشوري إلى أن إدارة المشروع تعتزم تشكيل فرق جوالة لمنح المسنين والعجزة والجرحى وذوي الإعاقة بطاقاتهم في أماكن وجودهم فور انفراج الازدحام واعتماد مراكز ثابتة ودائمة للتوزيع وأوضح باشوري أن عدد البطاقات الموزعة حتى تاريخه زاد عن 300 ألف بطاقة في محافظة حماة بمناطقها من أصل العدد المتوقع إصداره والمقدر بأكثر من 400 ألف بطاقة من مختلف الفئات للمركبات التي تعمل على البنزين والمازوت والبطاقات الأسرية للتدفئة وبنسبة توزيع قاربت 75% بمعدل إصدار يومي يزيد على 700 بطاقة في مراكز حماة، وهذا العدد قابل للتضاعف بعد اعتماد ساعات دوام طويلة من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً بدلاً من الرابعة بتمديد 3 ساعات عمل يومياً للتمكن من إنهاء عمليات التوزيع جزئياً بأقل من شهر. متمنياً على المواطنين الإسراع بمراجعة المراكز للحصول على بطاقاتهم واستثمارها في تأمين حاجتهم من المشتقات النفطية. يشار إلى أن محافظة حماة أصدرت توجيهات بالسماح للمواطنين استجرار 100 ليتر لمن لم يحصل عليها حتى نهاية الشهر الجاري، وبعدها سيتم تفعيل البطاقة على شبكة محطات الوقود وتحديد كميات التزويد عليها.