تحصيل 275 مليون ليرة من نصف مليار مخالفات كهرباء

جهينة نيوز

سببت مخالفات استجرار الطاقه الكهربائية العام الماضي خسارة حوالي 20مليون كيلو واط ساعي بقيمة نصف مليار ليرة تقريبا! هذا مابيّنه لـ «تشرين» المهندس ماهر غصن مدير مراقبة الشبكات والعدادات في الشركة العامه لكهرباء اللاذقية. الذي أضاف: تم ضبط حوالي 7130 مخالفة استجرار كهربائي خلال العام الماضي منها مايقارب من2000استجرار تجاري مخالف (صناعي وشركات وزراعي..) والباقي منزلي حيث أحيلت الضبوط للقضاء المختص وتم تحصيل حوالي 275مليون ليرة خلال العام الماضي عن قضايا الاستجرار غير النظامي.

وأشار المهندس غصن إلى أن حددت قيمة المخالفة بـ 24 ألف ليرة للعداد وحيد الطور و 122ألف ليرة للمحل التجاري والصناعي.. أما الثلاثي الطور فقد حددت المخالفة بـ 203 آلاف ليرة.

ولفت غصن إلى أنه ضبطت حالات استجرار غير مشروعة لمنازل ومحال تجارية مزودة بعدادات لأنها تستجر التيار من خارج العدادات!! وهنا الصعوبة أكثر، إذ إن المخالف يمكن في أي وقت أن يزيل المخالفة ويستبدلها بالنظامي والعكس ممكن وسهل عندما يشعر في أن عناصر ضابطة الكهرباء قد اقتربت!!! والمشكلة أيضاً بأن المخالفين يقومون باستجرار وهدر الطاقة الكهربائية بلا أي رادع ولا ضوابط واستهلاك مبالغ فيه لأنه مجاني!!! مشيراً إلى أن قيمة المخالفات المنزلية والتجارية المزودة بعدادات أكثر من تلك التي غير مزودة بعدادات!! وذلك تبعاً للاستهلاك المقدر.