السعودية ترفض التجاوب بخصوص أسير سعودي وضعه الصحي متدهور

جهينة نيوز

قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن أنها أبلغت الجانب السعودي عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أن أحد الأسرى السعوديين مريض وحالته الصحية تزداد سوءا.

وأضافت اللجنة " التزاما بمبادئ ديننا الحنيف وبالمواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحمي الأسير وتحفظ حقوقه فقد أبلغنا الجانب السعودي عبر مكتب المبعوث الأممي أن أحد الأسرى السعوديين الموجودين لدينا وهو( موسى شوعي علي عواجي) مريض جداً".

وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الأسير مصاب بفيروس الكبد وحالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر .. وقالت" رغم أننا بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه إلا أن حالته فوق إمكانياتنا العلاجية نظراً لما يعانيه البلد من صعوبة في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الحصار الذي يتعرض له البلد منذ أربع سنوات".

وأوضحت اللجنة أنها عرضت على الجانب السعودي صفقة مستعجلة بالأسير المذكور مقابل أن يفرجوا عن عدد من الأسرى الجرحى لديهم، وأن تتم العملية عبر الأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة أنها أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحالة الأسير وقامت اللجنة الدولية بزيارته عدة مرات .. وأضافت " طلبنا من اللجنة الدولية المساعدة العاجلة لعلاجه أو التحرك للقيام بعملية تبادل، وحتى الآن لا يوجد أي تجاوب من الجانب السعودي في هذا الاتجاه".

كما أكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنها أخلت مسؤوليتها تجاه هذه القضية إنطلاقا من واقع المسؤولية الدينية والأخلاقية.

وحملت اللجنة الجانب السعودي مسؤولية أي تدهور صحي لحالة الأسير نتيجة التجاهل لما تم إبلاغ الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وكالة الأنباء اليمنية سبأ