أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ١٩/ ١: متعدد المواهب نشيط صاحب حظ كبير مجتهد وحكيم، حذر بصداقاته لا يؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، حساس منفتح يميل للهو والتسلية، فرصة للتطور والذهاب في سفر تنقل وترفع وللبعض استعادة الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية والنجاح حليف اكبر، زواج للبعض والحظ حليفك، ولادة طفل للبعض

الحمل: بما ان القمر بالسرطان، شعبيتك باوجها، يطلب حضورك الجميع، تتلقى العديد من الدعوات التي تخص العائلة، مشاكسات وخيانات، عواطف جياشة مع شريكك او مع العائلة، امور سخصية او عائلية، نهار متطلب وباحث عن الكمال

الثور: استقرار ياتيك بالحوافز في مجالات صناعية وتجارية، تواصل سفرات قصيرة، تناقل اخبار، احتفال بجديد من محيطك وجيرانك، تطورات جديدة، تغييرات بحياتك الشخصية

الجوزاء: ثقتك بنفسك عالية، مستجدات قد لا تنساها، تتلقى مبلغا من المال، او تتبوأ منصبا، او مكافآت، او ارث كبير، ارباح مالية تسجلها

السرطان: بما ان القمر وصل لبرجك يفاجئك اليوم، يفاجئك اليوم ان الاوقات صارت جيدة، يومان كان فيهما خيبات امل او اوهام على صعيد شخصي، اليوم وضعك افضل، تطرق ابواب كثيرة، تحمل وعد وعرض، حوافز جديدة، فترة فيها بعض المزاجات، تقرر الابتعاد عن بعض الاشخاص وحسم لعدة امور

الأسد: بما انا القمر بالسرطان، معطيات، تكون اكثر ترويا، تبتعد عن الضغط، تؤكد على الدرب الصحيح، تواجه بعض التحديات، اعمال وضغوطات، تستعيد شجاعتك رويدا رويدا، تبعثر بالجهود، تاخذ قرارات، تدخل في صراع وتميل لفتح معركو

العذراء: حضر نفسك للاستفادة من فرص آتية، يوم فيه أخبار جيدة، نشاطات مادية اجتماعية، لقاءات تطورات، نشاط اجتماعي او شخصي، تتعرف على وجوه جديدة، نهار ايجابي، انقلاب بعزيمة عشاء

الميزان: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع مسؤولين انت على موعد معهم، تنجرف وراء انفعال وتتهرب من واجباتك تعاون مع الآخرين انظر للأمور بموضوعية احتمال توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل غير معقد وغير متطلب ولا تنس قد تتعامل مع غرباء او مشافي او أطباء، تخطط لعمل جديد، خفف من الروح الانتقادية

العقرب: تسجل بهذا اليوم تقدما واضحا على مختلف الاصعدة وتستطيعمتابهة بعض الجهود والتحركات التي بدأتها سابقا وتؤكد عليها، حيوية جيدة تظهر مواهبك وقدراتك، مخيلتك غنية وتتعامل مع بعض الحواجز، قضايا واوراق مالية، عودة من سفر، تدرس الاوضاع جيدا، تعزز شعبيتك،

القوس: يشرق نهارك بهالة جديدة، نقاشات مشوقة فيها فرح ومال وراحة وانجازات مهنية، تعزز ثقتك بنفسك والفاتورة جاهزة، عملية شراء تتعلق او تأسيس او ترميم

الجدي: قد تتعرض للظلم أو تحدي وتنجرف وراء مشاكل وتعرض علاقاتك لقطيعة شرط ان تنتقد الشركاء العمليين او العاطفيين، قد يكون كلامك ساخرا او جارحا رتب امورك وسويها بالتي هي أحسن لانك ستعزز علاقتك مع الشركاء

الدلو: اهتمامات عائدات، طيش وتهور، تنقل من مكان لمكان، عمل كثير، تضطر لرعاية ودعم او تحتاج لمساعدة، تشعر بتعب وتراجع صحي، المعنويات محبطة بسبب العمل الكثير

الحوت: نهارك يحمل الكثير من المعنويات العالية وتختفي بعض المشاكل، حاول ان تتحرك حتى تقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى يكون ناجح نهارك، يوم غني ومتألق حتى تجد حلول مناسبة في مجال العقارات والسكن وتغيير شكلك بسهرة او لقاء أو خبر يخص ولد، شيء يتعلق بالصوت المسموع