الحرارة غدا أدنى من معدلاتها وتحذير من الجليد والصقيع في بعض المناطق

جهينة نيوز

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا غدا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوى سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا ويحذر من تشكل الجليد فوق المرتفعات الجبلية ومن حدوث الصقيع في بعض المناطق الداخلية وخاصة الأجزاء الشرقية من البلاد والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 11/1

المنطقة الجنوبية 10/ناقص 1

المرتفعات الجبلية 5/ناقص 2

المنطقة الوسطى 12/صفر

المنطقة الساحلية 14/6

المنطقة الشمالية 10/صفر

منطقة الجزيرة 9/ناقص 1

المنطقة الشرقية 12/1

منطقة البادية 11/صفر