موسكو لـ واشنطن .. الحوار قبل فوات الآوان و تحذر من حرب نجوم جديدة

جهينة نيوز

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاستراتيجية "قبل فوات الأوان"، محذرة من عواقب سياسات واشنطن على الأمن والاستقرار الدولي.

وجاء في تعليق وزارة الخارجية الروسية على "استعراض السياسات الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي" الذي نشره البنتاغون أمس الخميس، أن صدور مثل هذه الوثائق "يؤكد مرة أخرى ضرورة استئناف الحوار الروسي – الأمريكي على نطاق كامل حول مجمل المسائل المتعلقة بالرقابة على التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي".

وتابعت الخارجية الروسية: "ندعو الإدارة الأمريكية لإبداء الإرادة السياسية والبدء بعمل مشترك جدي للبحث عن سبل لحل القضايا المتراكمة في المجال الاستراتيجي قبل فوات الأوان".

وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما جاء في "استعراض" البنتاغون، مشيرة إلى أنه يتسم بلهجة المجابهة، ويظهر رغبة واشنطن في تحقيق هيمنتها العسكرية على العالم وقدرتها على القيام بعمليات عسكرية في أي منطقة من الكرة الأرضية دفاعا عن مصالحها.

موسكو تحذر واشنطن من "حرب نجوم" جديدة

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "ما يثير قلقا خاصا هو البنود المتعلقة بتطوير العنصر الفضائي لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية... إذ أنه يعطي الضوء الأخضر لنشر وسائل هجومية للمنظومة في الفضاء لإصابة مختلف أنواع الصواريخ في المرحلة الأولية من تحليقها".

وأكدت الخارجية أن "تطبيق هذه الخطط سيؤدي حتما إلى انطلاق سباق التسلح في الفضاء، الأمر الذي ستكون له عواقب سلبية للغاية على الأمن والاستقرار الدولي. وندعو الإدارة الأمريكية للعودة إلى رشدها والتخلي عن مثل هذه المحاولات غير المسؤولة لإعادة إطلاق برنامج (الرئيس الأسبق) ريغان لـ "حرب النجوم" على مستوى أعلى تقنيا".

وأضافت الخارجية الروسية أن تطبيق الخطط الواردة في وثيقة البنتاغون "لن يعزز أمن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بل سيؤدي إلى نتائج عكسية، وسيوجه ضربة قاصمة إلى الاستقرار الدولي، الذي تضرر جراء خطوات غير مسؤولة من قبل واشنطن".

وأكدت موسكو استعدادها للحوار مع واشنطن، مشيرة إلى أن المقترحات التي تم تقديمها للجانب الأمريكي في يوليو الماضي لا تزال من دون رد.

RT