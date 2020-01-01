.إلغاء مباراة الإسماعيلي و الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا بسبب شغب الجماهير

جهينة نيوز:

ألغى حكم المباراة الكاميروني أليو نيانت مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال إفريقيا بسبب تواصل شغب جماهير الدراويش في اللقاء، ليتم احتساب النتيجة بفوز الفريق التونسي بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة رفع الفريقي رصيده عند 3 نقاط، بينما تذيل الإسماعيلي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

و بات فريق الإسماعيلي مهددا بالاستبعاد من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهيره خلال مباراة الإفريقي التونسي التي تقام بملعب الإسماعيلية حاليا.

وقام الحكم الكاميروني أليوم نيانت بإيقاف المباراة لأكثر من 25 دقيقة بسبب اعتدءات جماهير الإسماعيلي على حكم الراية بالإضافة إلى إلقاء زجاجات المياه على لاعبي الضيوف وحكام المباراة.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي على أنه يتم استبعاد الفريق من البطولات الإفريقية، في حالة حدوث عنف ضد الفريق الضيف أو اقتحام الجماهير لملعب اللقاء.

المصدر وكالات