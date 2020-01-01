مسيرات العودة مستمرة و إصابات بالرصاص والاختناق شرق قطاع غزة

جهينة نيوز:

أصيب 11 مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والاختناق خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار قد دعت للمشاركة الواسعة في الجمعة الـ 43 لمسيرة العودة تحت عنوان "الوحدة طريق الانتصار".

وشارك الآلاف في المخيمات الخمسة المقامة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية والأدوات السلمية تأكيداً منهم على حقهم في العودة وكسر الحصار الظالم عن غزة.

من جهته قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار المباشر على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفيين وهما الصحفي محمد أبو قادوس والصحفي أحمد غانم، وهم يرتدون الزي الصحفي.

من جهتها اكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول 11 إصابة بالرصاص الحي للمشافي من بينها 3 مسعفين و2 صحفيين حتى الساعة 5:00م.