و تبين أن لـ هتلر حب عذري

جهينة نيوز:

لا تزال حياة أدولف هتلر وعشيقته إيفا براون، فيها كثير من الأسرار التي لم يكشف عنها حتى الآن.

وبعد أكثر من نصف قرن على انتحارهما سويا، كشف المؤرخ توماس لوندمارك، عن سر جديد بشأن الحياة الجنسية لهتلر وبراون، وهو أنهما لم يمارسا الجنس معا طوال حياتهما.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية عن المؤرخ، قوله إن إيفا براون كانت تعاني من متلازمة "ماير روكيتانسكي كوستر هاوزر" التي تؤدي إلى خلل في أجزاء الجهاز التناسلي لدى الأنثى المريضة به.

وأكد المؤرخ أن مكالمة صادرة من مقر إقامة هتلر، تشكر فيها براون طبيب النساء شولتن، الذي أجرى عملية جراحية لها.

واعتمد لوندمارك في معلوماته على مقابلة أجراها كاتب للسيرة الذاتية لبراون، اسمه نيرن غان، والذي أكد والد إيفا براون له، خضوعها لعملية جراحية.

وقال لوندمارك إن هتلر أكد في وصيته أن علاقته كانت مثالية مع إيفا براون وهي "صداقة مخلصة".