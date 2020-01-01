الجيش الأمريكي يكشف هوية القتلى في منبج و هوية جندي قتل في سبيل تحرير قيادات داعش

جهينة نيوز:

كشف جيش الإحتلال الامريكية هوية ثلاثة من قتلاه الذي قتلوا في منبج فيما لم يتم الكشف عن هوية القتيل الرابع بكونه موظف شركة أمنية خاصة.

و القتلى الذين كشف أسمائهم الجيش الأمريكي جوناثان فارمر من الكتيبة الثالثة التي تتبع للقيادة الأولى قوات خاصة و قاتل في أفغانستان مرتين عمره 37 عاماً و له زوجة و اربع اولاد, و فنية التشفير التابعه للبحرية الامريكية شانون كنت عمرها 35 عام و موظف مدني سكوت فيرتز يعمل كخبير في مجال الاستخبارات.

و في سياق آخر أعلن الجيش الأمريكي مقتل الرقيب كاميرون مادوك بعد أن أصيب خلال الهجوم على سجن لحركة طالبان لتحرير قيادات من تنظيم داعش الإرهابي قبضت عليهم حركة طالبان التي أكدت أن الهجوم على السجن كان هدفه منع الكشف عن ممولي تنظيم داعش و من نقلهم الى أفغانستان, و كان مادوك أصيب خلال الهجوم على سجن طالبان و قتل في وقت لاحق في أحد مشافي ألمانيا.