احذر... 5 أمراض وراء شعورك بالبرودة

جهينة نيوز:

وجه أطباء تحذيرا للأشخاص الذين يشعرون بالبرودة طيلة الوقت، خاصة في أطرافهم، لأن هذه الحالة قد تنبيء بإصابتك بعدة أمراض.

وذكر تقرير نشره موقع "هيلثي وومين" أن هذه الحالة عادة ما تكون منتشرة في النساء أكثر من الرجال، نتيجة طبيعة تركيب الجسم.

وأضاف التقرير أن الشعور بالبرودة طوال الوقت قد يكون جرس إنذار أو عرض أول من 5 أمراض وهي:

1- النحافة

نقص الوزن، يعني أن الجسمك يفتقر إلى المستوى الكافي من الدهون المطلوبة لعزلك عن درجات الحرارة الباردة، وقلة الطعام تعني قلة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، والمسؤولة عن تسليح الجسم بالحرارة اللازمة.

2- مشاكل الغدة الدرقية

وهذا يعني أن الغدة الدرقية لا تفرز ما يكفي من هرمونها الذي يبطئ عملية الأيض، مما يمنع محرك الجسم من إنتاج حرارة كافية.

3- انخفاض مستوى الحديد في الجسم

يجلب الحديد الحرارة والمغذيات الأخرى إلى خلايا الجسم، عن طريق حمل الأكسجين، ونقص الحديد قد يسبب الشعور بالبرودة طيلة الوقت.

4- مشاكل في الدورة الدموية

تعيق مشاكل الدورة الدموية عملية تدفق الدم إلى أطراف الجسم، وهي أيضا علامة على أن القلب لا يضخ الدم بفعالية، أو أن هناك انسدادا في الشرايين الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالبرودة.

5- نقص فيتامين "B12"

يحتاج الجسم هذا الفيتامين لصنع خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى مختلف أنظمة الجسم.