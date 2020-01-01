اختيار مدينة ريو دي جانيرو عاصمة عالمية للهندسة المعمارية لعام 2020

جهينة نيوز:

أعلن مساعد المديرة العامة للثقافة، السيد إرنستو ريناتو أتون راميريز، ورئيس الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، السيد توماس فونير، وأمينة بلدية مدينة ريو، السيدة فيرينا فيسيتيني أندريتا، منح مدينة ريو دي جانيرو (البرازيل) لقب العاصمة العالمية للهندسة المعمارية لعام 2020، في يوم الجمعة الموافق 18 كانون الثاني/يناير.

وقال إرنستو ريناتو أتون راميريز: "تؤكد مبادرة العاصمة العالمية للهندسة المعمارية على التزام اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين بالحفاظ على التراث المعماري في السياق الحضري. ومن خلال برامجها المتنوعة والغنية، تسلط مدينة ريو دي جانيرو الضوء على الدور الحاسم للهندسة والثقافة في التنمية الحضرية المستدامة".

وتماشياً مع اتفاق الشراكة الذي أبرمته اليونسكو حديثاً مع الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، تضطلع المنظمة باختيار العواصم العالمية للهندسة المعمارية التي تستضيف أيضاً المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين الذي يُنظّم مرة كل ثلاث سنوات. وتُصبح المدن التي تنال لقب العاصمة العالمية للهندسة المعمارية منبراً دولياً لمناقشة التحديات العالمية الملحّة من منظور الثقافة والتراث الثقافي والتخطيط الحضري والهندسة المعمارية.

ستستضيف مدينة ريو دي جانيرو، باعتبارها العاصمة العالمية الأولى للهندسة المعمارية، سلسلة من الفعاليات التي ستنظم تحت شعار "كل العوالم، عالم واحد"، وستساهم في الترويج للهدف 11 من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمعني "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة".

وستنظم اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين وعدد من المؤسسات المحلية مجموعة من الأنشطة الرامية إلى تعزيز المشاريع التي تكفل جمعَ المهندسين المعماريين ومهندسي تخطيط المدن بالإضافة إلى راسمي السياسات والمؤسسات الاجتماعية ومجموعة من المهنيين من قطاعات أخرى مثل الفنانين والكتّاب، حول طاولة الحوار والابتكار في جو من الانفتاح والإبداع.

المصدر اليونسكو